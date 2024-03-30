رئيس مطاي يقود حملة لضبط نصف طن آلبان غير صالحة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز ، شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان على مدار الساعة .

وذلك بالتنسيق مع الإدارة التموينية والطب البيطري والإدارة الصحية ، وحماية المستهلك ، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات معالي اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ، لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ، ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار ، بإستغلال تحريك أسعار المواد البترولية ، وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، برئاسة المهندس حامد فخري ، رئيس المركز ، وبالتعاون بين جهاز حمايه المستهلك بالمنيا وتموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، بتنفيذ حمله تموينية مكبرة بمدينة مطاي، لمتابعه الأسواق ، ورصد المخالفات التموينية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالاشتراك مع مباحث التموين ، والطب البيطري.، و الرقابة التموينية ، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة .

حيث تمكنت الحملة المكبرة من تحرير ١٠ محاضر شهاده صحية، وتحرير ٤ محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية ، و٢ محضر ذبح خارج السلخانة ، و نقص وزن ، وعدم وجود فواتير ، كما تمكنت الحملة من ضبط ٥٠٠ لتر آلبان غير صالحه للاستهلاك ، بمعرفه عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ، الهام احمد مدير الرقابة التموينية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، طه الفلاح مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمنيا ، والدكتور وليد ريدي مسئول الطب البيطري.

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، على مواصلة شن الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ، ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين، والقرارات التموينية ، والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه ، أوضح طه الفلاح بجهاز حماية المستهلك بالمنيا ، أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت ما بين ، ( عدم وجود فواتير ـــــ عدم وجود شهادة صحية وعدم اعلان عن اسعار ومنتجات غير صالحه للاستهلاك، وذبح خارج المجازر الحكومية ).