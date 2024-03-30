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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يقود حملة لضبط نصف طن آلبان غير صالحة

آلبان غير صالحة للإستهلاك
آلبان غير صالحة للإستهلاك

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز ، شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان على مدار الساعة .

 

وذلك بالتنسيق مع الإدارة التموينية والطب البيطري والإدارة الصحية ، وحماية المستهلك ، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات معالي اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ، لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ، ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار ، بإستغلال تحريك أسعار المواد البترولية ، وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، برئاسة المهندس حامد فخري ، رئيس المركز ، وبالتعاون بين جهاز حمايه المستهلك بالمنيا وتموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، بتنفيذ حمله تموينية مكبرة  بمدينة مطاي، لمتابعه الأسواق ، ورصد المخالفات التموينية، بالتعاون مع  الإدارة  الصحية بالاشتراك مع مباحث التموين ، والطب البيطري.، و الرقابة التموينية ،   والتي أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة  .

 

حيث تمكنت الحملة المكبرة من  تحرير ١٠ محاضر شهاده صحية، وتحرير ٤ محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية ، و٢ محضر ذبح خارج السلخانة ، و نقص وزن ، وعدم وجود فواتير ، كما تمكنت الحملة  من ضبط ٥٠٠ لتر آلبان غير صالحه للاستهلاك ، بمعرفه عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ، الهام احمد مدير الرقابة التموينية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، طه الفلاح مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمنيا ، والدكتور وليد ريدي مسئول الطب البيطري. 

 

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، على مواصلة شن الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ، ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين،  والقرارات التموينية ، والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

 

 ومن جانبه ، أوضح طه الفلاح  بجهاز حماية المستهلك بالمنيا ، أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت ما بين ، ( عدم وجود فواتير ـــــ عدم وجود شهادة صحية وعدم اعلان عن اسعار ومنتجات غير صالحه للاستهلاك، وذبح خارج المجازر الحكومية ).

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