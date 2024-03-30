كشف ملابسات مصرع شخص في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مصرع شخص بالشرقية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (سائق "توك توك") بدائرة القسم وبها رش خرطوش بالصدر.

وبسؤال (شقيق المتوفـى، صديق المتوفـى "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجرح بالرأس) قررا قيامهما والمتوفـى بالتواصل مع أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى، لرغبتهم فـى شراء عملة أجنبية من خارج السوق المصرفـى وإتفاقه معهم على الحضور لمكان الواقعة، وعقب وصولهم وبحوزتهم مبلغ مالى فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية بالتشاجر معهم وإحداث إصابة صديق المتوفى وأطلق أحدهم عيار نارى (خرطوش) تجاه المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، وإستولوا على (المبلغ المالى، هاتف محمول خاص بالمتوفى).

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العاشر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال إستدراج المجنى عليهم والتعدى عليهم على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (جزء من "المبلغ المالى") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وكذا (الأسلحةوالدراجة النارية"المستخدمين فـى الواقعة") وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.