ضبط 143 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، حملات تموينية وتفتيشية لمفتشي التموين ، والرقابة التموينية، ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 102 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ) ، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها ، ( بدون ترخيص - سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين) ، بالإضافة ، إلي مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى سياق متصل نفذت مديرية التموين حملة على الأسواق ، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى ، حررت خلالها محضرين جنح قسم المنيا الجديدة ، كما أسفرت الحملة عن ضبط 143 كيلوجرام مصنعات لحوم دواجن ولحوم بلدية غير صالحة و15 كيلوجرام سلع غذائية بدون بيانات.