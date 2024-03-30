بيكهام يُثير الجدل بعد ظهوره مع نيمار في ميامي

أثار الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي، الجدل بعدما نشر صورة رفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، خلال تواجد الأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية مؤخراً.

وظهرت خلال الأيام الماضية، تقارير حول إمكانية رحيل البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال في فترة الانتقالات القادمة، بعد أشهر قليلة فقط من قدومه إلى الدوري السعودي.

وتواجد نيمار، الذي يغيب عن الهلال بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

شارك بيكهام، صورته مع نيمار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقاً عليها: “مرحباً بك في ميامي يا صديقي (للعشاء فقط)”، وذلك في إشارة واضحة إلى أن لقائهما لا يتعلق بأي شيء يخص مستقبل اللاعب البرازيلي.