موعد نهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 و الذي سيقام بنظام البيست أوف 3.

و سيقام نهائي السيدات أيام 2 و 4 و 6 من أبريل ، بينما سيقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و 7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة ، بينما يتنافس على بطاقتي نهائي الرجال كل من الزمالك و سموحة و الأهلي وسبورتنج.

و تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف للدور قبل النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

و يلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11 مساء وسبورتنج مع الأهلى 9 مساءً.

و تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0.