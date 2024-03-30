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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 و الذي سيقام بنظام البيست أوف 3.

و سيقام نهائي السيدات أيام 2 و 4 و 6 من أبريل ، بينما سيقام نهائي الرجال  أيام 3 و 5 و 7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة ، بينما يتنافس على بطاقتي نهائي الرجال كل من الزمالك و سموحة و الأهلي وسبورتنج.

و تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف للدور قبل النهائى من دورى رجال  الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

و يلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11  مساء وسبورتنج مع الأهلى 9  مساءً.

و تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0.

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