رئيس وزراء أوكرانيا يلتقي بوفد من البرلمان الفرنسي لمناقشة دعم أوكرانيا

التقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت، مع وفد من البرلمان الفرنسي لمناقشة مبادرات زيادة المساعدات لأوكرانيا والتعاون الدفاعي.

وأشار شميهال في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن "فرنسا لا تزال رائدة في دعم أوكرانيا، وأعربت عن امتناني للمساعدة المهمة خلال اجتماع مع وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة الرئيسة يائيل براون بيفيه ".

وأضاف شميهال أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان المبادرات الفرنسية لزيادة المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا، وكذلك الدفاع وتعافي الاقتصاد.

ولفت شميهال إلى أنه أبلغ شركاء أوكرانيا بعواقب الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية لحماية الناس، كما أكد على أهمية مصادرة الأصول الروسية لتلبية احتياجات أوكرانيا .

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: " إننا نعتمد على مساعدة البرلمانيين الفرنسيين في هذا الشأن، ونقدر المستوى العالي من التعاون الثنائي بيننا"، ووصل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية إلى أوكرانيا لتبادل تقييمات الوضع وإيجاد سبل لتعزيز الدعم للبلاد .

أوكرانيا: قصف روسي متواصل على دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون

أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت أن القوات الروسية واصلت قصفها للأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، إن مدنيا لقى حتفه؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 1896 شخصا وأصيب 4744 من الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على نطاق واسع في العام قبل الماضي، لافتا إلى أن أرقام الضحايا لا تأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - إلى أن الجيش الروسي قصف تسع بلدات تابعة للإقليم 442 مرة خلال أمس.. قائلا:"شن الجيش الروسي ثلاث ضربات جوية على مالا توكماشكا وروبوتاين، وهاجمت 91 طائرة بدون طيار بلدات هوليبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وليفادني وفوزدفيزيفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني، أن هناك 28 تقريرًا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية، ولكن لم يصب أي مدني.

من ناحيته، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيا لقى حتفه، بينما أصيب آخر في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.