القبض على مُدير مصنع غذائي بدون ترخيص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الغذائي.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قهوجى- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم وإستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائى "يحمل إحدى العلامات التجارية"وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمى، وبحوزته ( كمية من مخلفات المنتج الغذائى وزنت 8 طن- 6 آلاف كرتونة مقلدةتحمل العلامة التجارية المشار إليها- ماكينة تغليف).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بتعامله مع (عامل بمطبعة- مقيم بدائرة القسم) لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التى تحمل العلامة التجارية المشار إليها "تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

شهادة ضابط الواقعة

وشهد ضابط الواقعة بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.

وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.

كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأن السرنجة الطبية تحوي آثار سائل بيج اللون ثبت أنه يحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل عينة بول المتهم أنها تحوي على أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.