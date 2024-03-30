مستشفى إمبابة العام ينظم حفل الإفطار السنوي للعاملين

أقام الدكتور أحمد مكاوى مدير مستشفى إمبابة العام حفل الإفطار السنوى للعاملين، أمس الجمعة ١٩رمضان وحضره نخبة من الأطباء وعشرات العاملين .

أقيم الحفل وسط حالة من التراحم والمودة والمحبة بين جميع العاملين، وكان أبرز الحاضرين الدكتور أبو زيد محمد ابو زيد استشاري النساء والتوليد والدكتورة ماجدة إبراهيم سليمان استشاري الاطفال والدكتور محمد يوسف ابو الفضل أستاذ الاطفال والدكاترة محمد عكاشة ومحمد جمال ومحمد الراضى "نساء وتوليد" والدكتور هدى اسكندر أستاذ التحاليل والدكتورة منار حشيش.

جانب من حفل الإفطار السنوي للعاملين بمستشفى إمبابة العام



اشرف على الاحتفال الدكتورة سعاد الهندي والدكتور سعد حلمي شحاته وكيلا المستشفى والدكتور سامي هيكل نائب المدير،واشرف ابو العلا مدير مكتب المدير" دينامو المستشفى" وهانى الشحات المدير المالي والإداري وغنى القط بمكتب المدير.