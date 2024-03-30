يوفنتوس في صدام شرس مع لاتسيو الليلة

يحتضن ملعب "الأولمبيكو" مساء اليوم السبت، صدام شرس بين فريقي يوفنتوس ونظيره لاتسيو، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويبحث اليوفى لاستعادة سكة الإنتصارات بعدما تعادل سلبيا مع نظيره جنوى فى المباراة التى أقيمت على ملعب إليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتذاع مباراة يوفنتوس ولاتسيو على قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتيشو للموسم الحالي برصيد 59 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث فاز 17 مباراة وتعادل 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات .