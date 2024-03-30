ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة لاس بالماس اليوم

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره لا بالماس علي ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودي.

وتُذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي لاس بالماس في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

ويبحث الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تقليص النقاط إلى 5 بينه وبين ريال مديرد، وهو ما يزيد من الضغط على الملكي قبل مواجهته ضد أتلتيك بلباو يوم الأحد.