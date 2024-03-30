السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الطائي بدوري روشن

رونالدو وماني
رونالدو وماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره فريق الطائي مساء اليوم السبت على استاد الأول بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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الليلة ..النصر في مواجهة سهلة أمام الطائي بدوري روشن

وتنطلق صافرة لقاء النصر والطائى في تمام الساعة التاسعة مساءًا  بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ،على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

ومن المتوقع أن يبدأ لويس كاسترو المدير الفني للعالمي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي.

في خط الوسط: أوتافيو - عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني – عبد الرحمن غريب.

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