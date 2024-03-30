الليلة ..النصر في مواجهة سهلة أمام الطائي بدوري روشن

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره فريق الطائي مساء اليوم السبت على استاد الأول بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.



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ويدخل النصر لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة جمعهم من خوض 24 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.

بينما يتواجد الطائي في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل بـ4 لقاءات، وخسر 14 مرة.

موعد مباراة النصر والطائى بدوري روشن

وتنطلق مباراة النصر والطائى في تمام الساعة التاسعة مساءًا ً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ،على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والطائى بدوري روشن

تذاع أحداث مباراة النصر والطائى بشكل حصري عبر قناة SSC 5HD ،بصوت المعلقين فارس عوض ومدحت شلبي.