التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لدعم الأسر الفقيرة وذوي الهمم بالمحافظات

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم السبت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً ، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم و المرأة المعيلة بالمحافظات.

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش واللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية ومن جمعية رسالة كل من المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة ومحمود أبوزيد نائب مدير العلاقات الحكومية برسالة .

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على أرض المحافظات ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والأشخاص من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الدور الهام الذى تقوم به جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم ، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بدعم أبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم كل المساندة لهم وأسرهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية التعليمية والطبية والترفيهية و نشر الوعي بحقوقهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للبرتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات للسماح للجمعية بإقامة فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر القادم لذوى الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة مجاناً وذلك بالحدائق التابعة للإدارة المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم ومتطوعى الجمعية بالزيارة وعمل الحفلات داخل الحدائق التابعة لمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) مجاناً عدا الأعياد والعطلات الرسمية طوال عام 2024.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه وفقاً للبرتوكول تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة وجمعية رسالة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات لإقامة عدد من القوافل الإنسانية والطبية خلال الفترة من شهر أبريل 2024 وحتى نهاية أبريل 2025 وسيتم توفيرها من موارد الجمعية وستقوم الوزارة بالتواصل مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بتلك الأنشطة لتنفيذها بصورة متكاملة تحقق أهداف الدولة المصرية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن أمله في زيادة التعاون بين الوزارة وجمعية رسالة علي أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة وبحث عدد من الأفكار الجديدة لمساعدة جميع أفراد المجتمع.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية رسالة ، الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى تقدمه الوزارة لنجاح أنشطة الجمعية في المحافظات والتنسيق والتعاون المستمر والجيد بين الجانبين لخدمة توجهات وخطط الدولة المصرية.

وقال الدكتور شريف عبدالعظيم إن جمعية رسالة للأعمال الخيرية تولى اهتماما كبيراً بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التطوعية التي تنفذها الجمعية، وتستفيد في ذلك من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وشبكة متطوعيها المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة إلى أن هذا البرتوكول والتعاون مع وزارة التنمية المحلية سيساهم في تحقيق أهداف الجمعية لدعم جهود الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتمكين ذوى الإعاقة من الوصول لحقوقهم الدستورية والقانونية خاصة فيما يتعلق بمواجهة الحالات الطارئة والتمكين الاقتصادي والاستفادة من الحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية.

كما أشار رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج ونجاح البنود الخاصة بالبروتوكول واستكمال التعاون الناجح بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الطوارئ للفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم والاستفادة من خبرات وزارة التنمية المحلية في هذا الملف المهم.