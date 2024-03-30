ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بـ "كروكوس" لـ 144 قتيلا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" بضواحي العاصمة موسكو إلى 144 قتيلا و551 مصابا .

ومن جانبها، ذكرت مديرية الطوارئ في مقاطعة موسكو، أنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس" بلغ عدد المصابين حتى صباح اليوم 695 شخصا، من بينهم 15 طفلًا .

وأضافت: "من بين هؤلاء المصابين، توفي 144 شخصا بينهم 5 أطفال".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) أعلن - أمس - أنه اعتقل ثلاثة من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا.

وقال الأمن الروسي في بيان:" إنه أحبط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب عمل إرهابي بتفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول بالجنوب الروسي".

وزير الدفاع الروسي يتفقد عمليات تنفيذ طلبات الدفاع بالمجمع الصناعي العسكري

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عمليات تنفيذ طلبات الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي الروسي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن وزير الدفاع الروسي تفقد تنفيذ طلبات الدولة في مجال الدفاع بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي"، وعمليات إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة ومكونات الطيران والذخائر المضادة للطائرات .

وأكد البيان أنه منذ عام 2022، زاد إنتاج المجمع الصناعي بمقدار 3.5 مرة، وتتطور قاعدة الإنتاج بشكل نشط ويجري افتتاح مواقع جديدة ويتم بناء مرافق إنتاج إضافية"، منوها بأنه في العام الماضي تم تركيب حوالي 300 ماكينة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة.

ووجه الوزير بتسريع عملية بناء منشآت إنتاج جديدة للإنتاج العسكري.

أوكرانيا: قصف روسي متواصل على دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون

أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم /السبت/ أن القوات الروسية واصلت قصفها للأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فمن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، إن مدنيا لقى حتفه؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 1896 شخصا وأصيب 4744 من الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على نطاق واسع في العام قبل الماضي، لافتا إلى أن أرقام الضحايا لا تأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.