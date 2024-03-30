الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك مع سموحة بثاني جولات نصف نهائى دوري الكر الطائرة

تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف الدور للدور قبل النهائى من دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

و يلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11 مساء اليوم وسبورتنج مع الأهلى9 مساء اليوم.

و تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1 أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.

بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز بنتيجة 3/0.

وفي حالة فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية اليوم يتأهلان رسميًا إلى النهائي، بينما في حالة خسارة أيا منهما يخوض مباراة فاصلة ستقام الاثنين القادم،حيث يؤهل نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمجموع مباراتين إلى النهائى .