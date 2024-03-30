المنصورة يخوض 3 وديات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

أكد شريف ابو العزم مدير الكره بنادى المنصورة أن جميع اللاعبين سيعودون لخوض التدريبات عصر اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية على استاد المنصورة استعداداً للمباراة الهامه والمرتقبه مع فريق القزازين من اجل حسم تذكره الصعود لدوري المحترفين والمنافسه على الصعود للدوري الممتاز .

وأشار ابوالعزم إلى أن فريق نادى المنصورة سيخوض ثلاثة مباريات ودية خلال الفترة القادمة قبل استئناف مسابقه دوري القسم الثاني بعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبداللطيف الدوماني المدير الفني للفريق بأنه وضع خطة تدريبية لاستغلال فترة توقف مسابقة دورى القسم الثاني خلال شهر رمضان ومن بينها أداء الفريق لعدة مباريات ودية مع الأندية المجاورة من أجل حفاظ اللاعبين على اللياقة البدنية وحساسية المباريات .

وتابع أنه يسعى للوصول باللاعبين لأعلى مستويات اللياقة البدنية والعمل بكل جدية من أجل رفع المستوى الفنى للاعبين .

ومن ناحية أعلن مجلس الإدارة برئاسة العميد محمد بسيونى دعمه الكامل للفريق الأول للكرة خلال الفترة القادمة مؤكداً وقوفه خلف الجهاز الفنى واللاعبين بكل قوة من أجل صعود الفريق لدورى المحترفين والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.