محلية سمالوط تتواطئ مع مخالف أقام برجًا مائلًا

في الوقت الذي تتسارع الخطي فيه لبناء مصر الجديدة نجد من يخذلنا من بعض المسئولين النشاز ويخالف التوجهات الرئاسية مثال ذلك ما يقوم به مجلس مدينة سمالوط من التواطئ مع مخالف مكنته محلية سمالوط من بناء تسعة أدوار مخالفة دون رخصة وكذلك دون أي اشتراطات أمان والأدهي أن البناء صدر له قرار هندسي من محافظة المنيا بعدم الصلاحية وأوجبت إزالته لكونه مائلا وهشا .

صرح المتضرر الكاتب الفنان أحمد الشوكي أن هذا البناء المخالف يمكن المخالفين من التلاعب بالقانون وفرض الأمر الواقع علي الوطن والمواطن وتضييع الحقوق وابتزاز السلطات .

أعرب أحمد الشوكي عن استيائه من تراخي محلية سمالوط ولم تزله إلا بإصابات طفيفة جدا بعد أن عرف المخالفون مع من يتلاعبون وتخدع محلية سمالوط الجميع وتقوم بأعمال شكلية في ظل غياب لوزارة التنمية المحلية ووزيرها هشام أمنه وبعد أن أصبحت محافظة المنيا تعيش شيخوخة محافظها الذي يتلاعب به الجميع ويضللونه بينما يحصل المتلاعبون به غنائم المحافظة .

وقد حمل أحمد الشوكي المسئولية علي رئيس مجلس مدينة سمالوط سعيد محمد تقاعسه عن الإزالة لهذا البرج المائل الذي ما كان يبنيه المخالفون لولا أنهم دفعوا الرشاوي الباهظة في وقت يحمل فيه رئيس محلية سمالوط الجهات الأمنية المسئولية وهي لم تقصر معه وتستجيب كلما دعاها.