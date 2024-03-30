بلجيكا تخصص 100 مليون يورو لأوكرانيا لصيانة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"‎

أعلنت الحكومة البلجيكية ، اليوم السبت ، عزمها تخصيص 100 مليون يورو كمساعدة لأوكرانيا لصيانة الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 التي سيتم تسليمها إلى كييف قريبا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية، وذلك كجزء من خطة المساعدات العسكرية الخامسة والعشرين لأوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني أن الحكومة البلجيكية وافقت على خطة المساعدات العسكرية الخامسة والعشرين لأوكرانيا. وتتضمن هذه الخطة التزامًا بقيمة 100 مليون يورو للحفاظ على أسطول طائرات F-16 الذي يتم إنشاؤه حاليًا في أوكرانيا".

وتعد بلجيكا من بين 13 دولة عضو في التحالف الغربي لمساعدة كييف تقوم بتجربة مبادرة طائرات F-16 تحت مظلة التحالف وبقيادة هولندا والدنمارك والولايات المتحدة.

وأكدت ديدوندر أن بلجيكا وقطاعها الدفاعي سيواصلان دعمهما لأوكرانيا في كفاحها لاستعادة أراضيها.. حسب قولها.

وتابعت أن بلادها لن تعمل على تدريب الفنيين الأوكرانيين على الصيانة التشغيلية لأسطول طائرات F-16 فحسب، بل ستشارك في تدريب وإعداد الطيارين المستقبليين لهذه القدرة عالية الأداء والتكنولوجيا المتقدمة للطائرات من هذا الطراز المستمرة في الدنمارك حاليآ.

وكانت الحكومة البلجيكية تعهدت أيضًا، خلال الزيارة غير متوقعة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل في أكتوبر الماضي، بنقل طائرات إف-16 بلجيكية إلى أوكرانيا في عام 2024. ومع ذلك، سيحتاج هذا القرار إلى تأكيد من قبل الحكومة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت.

كذلك، تعتزم بلجيكا تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 611 مليون يورو والمشاركة في ستة تحالفات لدعم القوات المسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين.

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عمليات تنفيذ طلبات الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي الروسي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم / السبت / أن وزير الدفاع الروسي تفقد تنفيذ طلبات الدولة في مجال الدفاع بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي"، وعمليات إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة ومكونات الطيران والذخائر المضادة للطائرات .

وأكد البيان أنه منذ عام 2022، زاد إنتاج المجمع الصناعي بمقدار 3.5 مرة، وتتطور قاعدة الإنتاج بشكل نشط ويجري افتتاح مواقع جديدة ويتم بناء مرافق إنتاج إضافية"، منوها بأنه في العام الماضي تم تركيب حوالي 300 ماكينة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة.

ووجه الوزير بتسريع عملية بناء منشآت إنتاج جديدة للإنتاج العسكري.