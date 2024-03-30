ليلة القدر 2024 .. علامتها والأدعية المستجابة

دعاء ليلة القدر 2024.. يبحث الكثيرين عن دعاء ليلة القدر والأدعية المأثورة في الليالي الوترية من شهر رمضان، حيث وصف الله هذه الليلة القدر أنها خير من ألف شهر، حيث تُفتح فيها أبواب السماء وتنزل رحمة الله على عبيده ويُستجاب فيها الدعاء.

فضل ليلة القدر

قال الله تعالى "ليلة القدر خير من ألف شهر"، وروت عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في تلك الليلة العظيمة بما أحب أن يدعو الله به.

علامات ليلة القدر

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " .

وروي البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر فتلاحى - أي تخاصم وتنازع - رجلان من المسلمين ، فقال : " خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة " . أي في الأوتار

موعد ليلة القدر

لم يحدد الله تعالى موعد ليلة القدر، ولكن يمكن الاستدلال عليها من علامتها أنها ليلة سمحة بلجة، لا حارة، ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بدون شعاع كما ورد في الأحاديث النبوية.

وليلة القدر يتنزل فيها الملائكة على الأرض، ويعتق فيها المسلمون من النار، ويغفر الله لعباده لمن اجتهد منهم في العبادة، ويتقبل دعوة الداعي لأنه يقبل في هذه الليلة المباركة ما لا يقبل في غيرها.

أدعية ليلة القدر

يارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، وب كل شئ ومليكه، اغفر لي ذنبي يارب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

أشهد أن لا إلَله إلا أنت الله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

يارب إني أعوذ بك من الحزن والهم واعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.