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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الفيدرالي الأمريكي: البنك ليس في عجلة لخفض الفائدة

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

 

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول في خطاب له، أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

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ونقلت وكالة "بلومبرج" عن باول قوله في إحدى الفعاليات بفرع البنك في سان فرانسيسكو: "لسنا بحاجة إلى أن نكون في عجلة من أمرنا لإجراء الخفض". مضيفا أن "بيانات التضخم الجديدة الصادرة في وقت سابق تتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا".

وشدد باول على أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يكون المسئولون واثقين من أن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هدف الوصول إلى نسبة 2%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "من الجيد أن نرى شيئا يتماشى مع التوقعات"، مضيفا أن القراءات الأخيرة ليست جيدة مثل ما رآه صناع القرارات السياسية العام الماضي.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، تراجع المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي الشهر الماضي بعد زيادة أكبر مما حدث من قبل في يناير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، بعد القفزة التي حققها في الشهر السابق بنسبة 0.5%، مسجلا أكبر ارتفاع له في المكاسب المتتالية في غضون عام واحد.

وقال باول إن المسئولين يتوقعون استمرار تراجع التضخم ولكن بصعوبة، مؤكدا ملاحظاته التي أدلى بها بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر.

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