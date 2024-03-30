إصابة ستة أشخاص نتيجة حادث تصادم ببورسعيد فجر اليوم السبت



اصطدمت سيارة ملاكي بإحدى الجزر الوسطى بحي الضواحي ببورسعيد، مما أدى لإصابة ستة أشخاص من أسرة واحدة تضم زوجًا وزوجة وأربعة أطفال فجر اليوم السبت.

وتم نقل المصابين الستة إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور بورسعيد برفع السيارة من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

واستقبل قسم طوارئ مستشفى السلام المصابين جلال فاروق محمد أمين 40 عاماً، وزوجته نورهان مصطفى طاهر 31 عاماً، وأنجالهم فيروز 14 عاماً، وفاروق 11 عاما، وفارس 6 سنوات، ومكة 5 أعوام، تراوحت إصابتهم ما بين جروح وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وعمل الأشعة اللازمة لبيان ما إذا كان هناك كسور من عدمه، وتم اخطار الجهات الأمنية لإجراء شئونها.