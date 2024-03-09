الطيران توقع مذكرة تفاهم بين سلطات التحقيق فى حوادث الطيران لدول «الايكاو»

​فى ضوء الإجراءات التى تتخذها وزارة الطيران المدنى للعمل على رفع معدلات السلامة والأمان بقطاع الطيران وفقًا للتشريعات الدولية، شارك وفد من الوزارة فى الاجتماع الحادى عشر لمجموعة سلامة الطيران الإقليمية بالشرق الأوسط والذى نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبوظبى خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الحالى.

وخلال فعاليات الاجتماع قام الطيار رامى منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى بالتوقيع على مذكرة تفاهم فنيه متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق فى حوادث الطيران للدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدنى الدولى(ايكاو) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية الفنية إلى تعزيز التعاون الفنى المشترك فى مجال تحقيق حوادث الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.