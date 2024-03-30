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السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة في اليوم العشرين من رمضان

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة  في اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

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أدعية اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم

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احتفالات باليوم العالمي للشعر وورش فنية من وحي رمضان بالفيوم


وجاءت مواقيت الصلاة كالآتي:


القاهرة
موعد صلاة الفجر  4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م 
موعد صلاة العشاء 7:31 م
الاسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:5 م 
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء  7:38 م
طنطا 
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:00ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب  6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
المنصورة
موعد صلاة الفجر 4:17 ص 
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد العشاء 7:32 م
سوهاج
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
بني سويف
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:31 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م  

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