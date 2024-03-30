مواقيت الصلاة في اليوم العشرين من رمضان

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.



وجاءت مواقيت الصلاة كالآتي:



القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

الاسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:5 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م

طنطا

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:00ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م

المنصورة

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد العشاء 7:32 م

سوهاج

موعد صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م

بني سويف

موعد صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:0 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:31 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م