تشيلسي يسعى لمواصلة النتائج المميزة أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسي أمام نظيره بيرنلى مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلعب تشيلسى مع ضيفه بيرنلى، فى الخامسة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة البريميرليج.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وفاز البلوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.