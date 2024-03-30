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السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الساخنة وما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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اليورو يتجه إلى التراجع لمستوى التعادل مع الدولار

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سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية


وترصد"بوابة الوفد"، حلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

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