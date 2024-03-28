بعد زيادة تحويلات المصريين في الامارات.. شعبان رأفت: إطمئنان المواطن سبب رئيسي

أكد المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، أن الارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج خاصة الإمارات خلال شهر مارس الحالي سببه الرئيسي هو تحرير سعر الصرف.

وأضاف رأفت للوفد، أن المصرى في الخارج أصبح مطمئن إلى انه سوف يحصل من البنك على نفس السعر المقرر للعملة الأجنبية كما هو الحال إذا ما أراد تبديل العملة خارج البنك ، وبالتالي فان هذه الاجراءات أدت زيادة الإقبال على تحويل العملة الأجنبية إلى البنوك المصرية مباشرة، وانعكست ايجابا على زيادة الحصيلة الدولارية في البنك المركزي المصري.

وأشار رئيس الاتحاد بالامارات، أن زيادة تحويلات المصريين في الامارات مؤشر ايجابي على استقرار الوضع الاقتصادي الفترة المقبلة.



وكان نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" محمد بيطار، قد صرح بأن تحويلات المصريين في الإمارات، من خلال أفرع الشركة قد ارتفعت في شهر مارس/آذار الجاري، بنسبة 130% مقارنة بشهر فبراير.

وكان البنك المركزي المصري أعلن خطوة تعويم الجنيه مقابل الدولار، جنباً إلى جنب مع قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 105 سنويا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2030.