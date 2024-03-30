القومي لحقوق الإنسان: مصر ملتزمة بدعم شعب فلسطين والدولة المساقلة آتية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتظم حاليا احتفال في العريش بإنجاز مهم، وهو تأهيل قرية الأمل للشعب السيناوي، وهذا دليل على أن الدولة المصرية تعمل على عدة أجنحة، وأن رفاهية المواطن المصري فى مقدمة الأولويات”.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فعالية “حكاية خير” فى العريش": “شرف كبير أن نجتمع على أرض سيناء الطاهرة؛ للتعبير عن مساندتنا لشعب فلسطين الذى يمر بمحنة ليست جديدة علينا، وهي حرب ممتدة منذ سنوات، ولكن الحق الفلسطيني سيعود، ولا يضيع حق ورائه مطالب”.

وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان “اليوم الجهات المشاركة فى تلك الفعالية تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني .. والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والشباب والقومي للطفولة والأمومة وجهات أخرى تمثل عظمة الشعب المصري والتزام مصر بدعم شعب فلسطين.. وعلى الرغم من المحنة التي يمر بها الشعب اليوم إلا أن التأييد الدولي بقيام الدولة الفلسطينية يزداد، كان أخرها تقرير المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي سردت في المآسي والمصاعب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطة الاحتلال”.

الدولة الفلسطينية المستقلة آتية

وأردفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: “انتهاكات تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .. والدولة الفلسطينية المستقلة آتية، ورأينا كانت هناك دول تساند إسرائيل، اليوم تقوم بمظاهرات تساند فيها الشعب الفلسطيني مثل: بريطانيا وبلجيكا وغيرها .. والمسئولية علينا اليوم أن نقف وننتهز هذه الفرصة”.



