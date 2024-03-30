السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محطة برج العرب ثانى الجولات الرمضانية للمهندس إبراهيم فوزى لمتابعة العمل

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  قام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس الإدارة  والعضو المنتدب التنفيذي اليوم بزياره لمحطة برج  العرب لمتابعة حجم العمل بالمحطة واخر مستجدات  نظام التشغيل فيها ورافق  فى هذه الزياره :-المهندس حسام الصاوى مساعد رئيس مجلس الإدارة مهندس وليد الديب   رئيس قطاع التشغيل  الأستاذ عبدالله إدريس  مدير عام الاتصالات. 

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شركة مصر للطيران للخدمات الطبية تحتفل بعيد الأم

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إفطار رمضاني يجمع رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية والعاملين بقطاع الدعم الهندسي

وكان فى إستقبالهم بالمحطه      المهندس فادى غانم  مدير المحطة  رئيس قسم الوكالة   رئيس قسم التحميل ورئيس قسم الشئون الإدارية و رئيس قسم المهبط ورئيس قسم النقل البر ومشرفى المحطة. وبعد الوصول تم المرور على العاملين لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم ، والإطمئنان عليه .

 ثم شارك والقيادات المرافقه العاملين   مائدة الإفطار فى جو رمضانى مبهج وجميل .

 وناقش فوزى أنظمة العمل والموضوعات الهامه   بالمحطة وإعداد العماله بها ، ثم إستمع   لمطالب العاملين وتنفيذ ما يفيد الشركه والعاملين فيها ، وتابع أيضآ خطة الصيانة    الدوريه للمعدات   .. ثم قام فوزى بالمرور على المطار  الجديدة(صالةط٢)        

   والمزمع إفتتاحه فى بداية شهر مايو 2024 

  وفى نهاية زيارته أثنى  على المحطه والعاملين فيها وذلك للمجهود الملحوظ مشددا  على ضرورة السير على نفس نهج العمل والالتزام  للحفاظ علي أسم شركة مصرللطيران للخدمات  الأرضية .


          

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