أسباب ظهور الكدمات على الجسم.. كثافة الأوعية الدموية أبرزها

خلص باحثون من الولايات المتحدة إلى أن وجود كدمات على جسم الشخص يمكن أن يخبرنا عن صحته.

استنادا إلى طبيعة أنواع الإصابات المختلفة التي تظهر على جسم الإنسان، تعلم العلماء التعرف على المشاكل الصحية المختلفة، وتبين أن نمط توزيع الدم في الأنسجة الرخوة من التأثير يدل على عمل الجهاز المناعي.

أسباب ظهور كدمات الجسم

قال العلماء إن ظهور الكدمة على جسم الإنسان يعتمد على عوامل كثيرة، وفي الوقت نفسه، مع نفس قوة التأثير، سيكون لكل شخص كدمة أو تآكل فردي، لأنه سيعتمد على العديد من المؤشرات، وكثافة الدم، وكثافة الأوعية الدموية وغيرها الكثير، وكل هذا معًا يمكن أن يخبرنا عن عمل نظام القلب والأوعية الدموية والمخاطر التي قد يتعرض لها الشخص في حالة إصابته.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الكدمات أيضًا مؤشرًا على عمل الجهاز المناعي، والذي يتفاعل أيضًا مع أنواع مختلفة من الإصابات.

وهكذا، يلاحظ الأطباء أنه إذا كان هناك كمية كبيرة من الدم المتكون تحت الجلد أثناء الكدمة، فإن الأمر يستحق الاهتمام بعمل نظام القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل محتملة في ضغط الدم وحتى لو لم تكن هناك مشاكل، فإن وجود كدمات كبيرة قد يكون أول علامة على احتمال ظهور مثل هذه المشاكل في المستقبل.

وحقيقة أن الكدمات تظهر بسهولة شديدة على الجسم تشير إلى أن الشخص قد يعاني من مشاكل في عملية التمثيل الغذائي.

كما أن لون الكدمة الذي يكون ناصعاً جداً يدل على احتمال وجود التهابات مختلفة في الدم، لذلك ينصح الأطباء بفحص الجسم بحثاً عن وجود التهابات خفية.