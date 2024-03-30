التدخين يؤثر على الصحة العقلية.. دراسة تكشف مفاجأة

أفاد علماء من المملكة المتحدة أن التدخين خطير ليس فقط على رئتي الشخص ونظام القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضًا على الصحة العقلية.

أظهر الباحثون أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض العقلية، بما في ذلك الفصام.

الخطر يهدد من يدخنون بشكل متكرر ومستمر؛ العلماء ليسوا باحثين عن أولئك الذين يدخنون نادرًا أو الذين أقلعوا عن التدخين بالفعل، ومع ذلك، بالنسبة للمدخنين النشطين، تكون هذه المخاطر أعلى من المعتاد.

وشارك في التجربة أكثر من 250 ألف متطوع من غير المدخنين و15 ألفاً من المدخنين المنتظمين.

اتضح أن المواد الضارة تؤثر على نفسية المدخنين وتسمم الدماغ.

ما هو الفصام؟

الفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.

يحتاج المصابون بالفُصام إلى علاج مدى الحياة. ويمكن للعلاج المبكر أو يساعد على السيطرة على الأعراض قبل ظهور الأعراض الخطيرة وتحسين المظهر على المدى الطويل.

سبب الفصام

سبب الإصابة بالفصام غير معروف، ولكن يعتقد الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل أخرى خاصة بكيمياء المخ تساهم في الإصابة بهذا الاضطراب.

قد تساهم مشاكل بعض المواد الكيميائية بالمخ التي تحدث بشكل طبيعي، بما في ذلك الناقلات العصبية التي يُطلق عليها دوبامين وجلوتامات، في انفصام في الشخصية. تعرض دراسات التصوير العصبي التغييرات في البنية الدماغية والجهاز العصبي المركزي للأشخاص المصابين بانفصام في الشخصية. ويشير الباحثون إلى أن الانفصام في الشخصية مرض بالدماغ، على الرغم من عدم تأكدهم من أهمية هذه التغييرات.