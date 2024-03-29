مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل الحشاشين مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن مواعيد عرض الحلقات المقبلة، منها الـ 19 والـ 20 بعد تطور الأحداث في قلعة ألموت ودخول يحيى وأصدقاءه إلى القلعة لقتل حسن الصباح.

الحشاشين والقنوات الناقلة

ومسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



وشهدت الحلقات الماضية، نقاشا بين عمر الخيام والسلطان باركياروق حول حسن الصباح اعترف فيه الخيام بأنه زار قلعة ألموت ودخلها إلا أنه خبأ عن الجيش ذلك خوفاً من دخول حرب هو ليس من أهلها.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

وفي السياق ذاته، يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 19، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين إثارة كبيرة فى أحداثها مع بداية تعلم سوزان نجم الدين للجوارى كيفية الاحتيال على الشباب المختارين لتنفيذ عمليات فدائية فى حلم الجنة، كما شهدت تعليم الدعاة للشباب الجدد من جنود السلاجقة لكيفية التحول فى الفكر ناحية الحشاشين، وذلك بمفاهيم مثل السلخ ممثلاً فى كيفية نسيان الشباب كل ما تعلموه وبدء صفحة جديدة بمفاهيم جديدة.