علماء يكتشفون بروتين يعزز الإصابة بسرطان الثدي

أفاد باحثون بريطانيون أنهم تمكنوا من العثور على بروتين يسمى DOCK4، الذي يعزز نمو خلايا سرطان الثدي.

وكما أفاد موقع MedicForum، يقول العلماء إن هذا البروتين موجود في جسم الإنسان، وفي حالة وجود ورم سرطاني، فإنه يحفز نموه بالإضافة إلى ذلك، فإن الكميات الكبيرة من هذا البروتين تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويحاول العلماء حاليا إيجاد طريقة للتخلص من هذا البروتين لوقف انتشار الورم الخبيث.



توجد البروتينات في الأوعية الدموية البشرية وتخلق مناطق يمكن للأكسجين والمواد المغذية المختلفة دخولها، وبالإضافة إلى ذلك، بفضلها، يتلقى الورم العناصر الغذائية وينمو.



ويأمل العلماء أن تساعد المعلومات التي تم الحصول عليها في المستقبل في مكافحة السرطان.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثديين، ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة ويصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.

لقد ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه.

وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلك في الأغلب إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واتباع طريقة علاج جديدة تراعي حالة كل مريض، والارتقاء بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض.

أعراض سرطان الثدي

كتلة أو تثخنًا في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة

تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره

تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع

الحلمة المقلوبة حديثة الظهور

تقشُّرًا أو توسفًا أو تيبسًا أو تساقطًا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي

احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة