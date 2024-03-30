جاكسون يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي

يبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز أمام نظيره بيرنلي، في المباراة التي يشهدها ملعب ستانفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويعود الدوري الإنجليزي للاستئناف من جديد، بعد فترة التوقف الدولي التي شهدها طيلة الأسبوعين الماضيين.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مواجهة بيرنلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مارك كوكورالا، تياجو سيلفا، ديساسي، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فيرنانديز، موسيس كايسيدو.

الوسط الهجوم: ميخاليو مودريك، كونور جالاجير، جول بالامر.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي في الخامسة من مساء اليةم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

بينما ستُذاع مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.