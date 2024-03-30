ضبط عامل شرع في التخلص من نجل عمه بطلق ناري بطما

استقبل مستشفى طما المركزي مزارع في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "علي . ح . ا . ف" 55 سنة مزارع يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه "عبيد . ع . ا . ف" 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال .





جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة ربة منزل في بداية العقد الخامس من العمر بكسر بالذراع الأيمن طرف أول وإصابة ربة منزل في العقد الخامس من العمر بجرح رضي بالجبهة واليد اليمنى طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابتين لمستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كلاً من :- طرف أول "عيد . ا . ع . ا" 50 سنة عامل وشقيقه "عبد النبي . ا . ع . ا: 40 سنة عامل وزوجة الأول كريمة . ا . ع . ا" 42 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالذراع الأيمن وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .





وطرف ثان "مغربي . ا . ع . ع" 60 سنة مزارع ونجل عمه "عنتر . خ . ع . ع" 65 سنة مزارع وزوجة الأول "عائشة . م . ا . ا" 50 سنة ربة منزل مصابة بجرح رضي بالجبهة واليد اليمنى وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام ونجلة شقيق الأول "عليه . ا . ا . ع" 42 سنة ربة منزل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وقيام الطرف الثاني بإلقاء قطعة من القماش مشتعلة على حوش مبني بالطوب اللبن والطين ملحق بمنزل الطرف الأول مما أدى لإشتعال النيران بكمية من البوص وأفلاق النخيل وتم إخمادها بسبب خلافات علي قطعة أرض .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .