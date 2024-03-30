ضبط 7 أشخاص بينهم سيدتين مصابتين في مشاجرة أبناء العمومة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة ربة منزل في بداية العقد الخامس من العمر بكسر بالذراع الأيمن طرف أول وإصابة ربة منزل في العقد الخامس من العمر بجرح رضي بالجبهة واليد اليمنى طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابتين لمستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كلاً من :- طرف أول "عيد . ا . ع . ا" 50 سنة عامل وشقيقه "عبد النبي . ا . ع . ا: 40 سنة عامل وزوجة الأول كريمة . ا . ع . ا" 42 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالذراع الأيمن وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .





وطرف ثان "مغربي . ا . ع . ع" 60 سنة مزارع ونجل عمه "عنتر . خ . ع . ع" 65 سنة مزارع وزوجة الأول "عائشة . م . ا . ا" 50 سنة ربة منزل مصابة بجرح رضي بالجبهة واليد اليمنى وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام ونجلة شقيق الأول "عليه . ا . ا . ع" 42 سنة ربة منزل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وقيام الطرف الثاني بإلقاء قطعة من القماش مشتعلة على حوش مبني بالطوب اللبن والطين ملحق بمنزل الطرف الأول مما أدى لإشتعال النيران بكمية من البوص وأفلاق النخيل وتم إخمادها بسبب خلافات علي قطعة أرض .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طالب في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام رفقة صديقيه في نهر النيل بدائرة المركز جرفه التيار وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "حامد . م . ح . ح" 19 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي .





وبسؤال كل من :- نجل عمومته "سعد . ا . ح . ا" 34 سنة سائق وشاهدي الواقعة "علاء . ا . ع . ا" 16 سنة طالب و"كريم . ا . م . ا" 19 سنة طالب ومقيمون بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل رفقة الثاني والثالث جرفه التيار وتوفـي غرقاً ونفى الأول الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .