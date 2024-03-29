تطبيق بقيمة 3 دولارات يصور مقاطع فيديو أفضل من كاميرا iPhone

يسجل تطبيق iOS بقيمة 3 دولارات الآن مقاطع فيديو مكانية بدقة أعلى من تطبيق الكاميرا الأصلي من Apple. يتيح تطبيق Spatialify، المتوفر على App Store، لأصحاب iPhone 15 Pro تسجيل مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد لـ Vision Pro من Apple بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية – مع تقنية HDR. يدعم التسجيل الأصلي من Apple دقة 1080p / 30 إطارًا في الثانية فقط بدون تقنية HDR، لذلك ستكون مقاطعك الغامرة أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ باستخدام Spatialify مقارنة بتطبيق الكاميرا على نفس الهاتف. تم الإبلاغ عن UploadVR لأول مرة حول تحديث التطبيق.

تم إطلاق Spatialify في وقت سابق من هذا العام كأداة لتحويل مقاطع الفيديو المكانية من Apple (تنسيق HEVC) للتشغيل على سماعات الرأس غير التابعة لشركة Apple مثل Meta Quest 3. ولكن مع إضافة Meta لاحقًا تحويل HEVC الأصلي إلى سماعات الرأس الخاصة بها (الأكثر مبيعًا في السوق) )، يمكن أن يمنح التسجيل المتميز لـ Spatialify تطبيق الطرف الثالث فرصة جديدة للحياة.

أكد Devindra Hardawar، كبير محرري Engadget، أن Spatialify ينتج ملفات بدقة 4K / 30 إطارًا في الثانية عند ضبطها وفقًا لذلك. لقد تحقق أيضًا من أن مقاطع الفيديو الخاصة بـ Spatialify تبدو أكثر وضوحًا على Vision Pro من تلك التي تم تصويرها في تطبيق كاميرا Apple. تعمل تقنية HDR أيضًا على جعل إضاءة مقاطع الفيديو تبدو أكثر واقعية. ليس سيئا لثلاثة دولارات.

من المثير للدهشة إلى حد ما أن شركة Apple تمنع تطبيق الكاميرا الأصلي الخاص بها من استغلال إمكانات الأجهزة الكاملة لجهاز iPhone 15 Pro وPro Max، ولكن لم يُسمع عن هذا الأمر. تغلب تطبيق Halide، وهو تطبيق كاميرا iOS شهير، على Apple بفضل ميزات التصوير الفوتوغرافي التي تعمل بنظام iOS مثل التصوير بصيغة RAW وأدوات التحكم اليدوية والصور الشخصية للحيوانات الأليفة. بناءً على هذا التاريخ، لن أشعر بالصدمة إذا قامت شركة Apple قريبًا بإضافة تسجيل مكاني متقدم مماثل إلى كاميرتها، خاصة الآن بعد أن علمنا أن أجهزتها الحالية لا تواجه أي مشكلة في ذلك.

Spatialify متاح على متجر التطبيقات مقابل 3 دولارات. يتطلب iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max لالتقاط مقاطع الفيديو المكانية.