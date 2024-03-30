السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى مع إقامة رحلة للجماهير

شعار المباراة
شعار المباراة

قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى و المصرى البورسعيدى فى إطار مباريات الاسبوع 17 التىكان من المقرر إقامتها يوم الاثنين 1_4_2024

لتقام يوم الخميس 4_4_2024 الساعة التاسعة و النصف مساء إستاد برج العرب .

كما أعلنت الصفحة الرسمية لزعيم الثغر أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قرر تنظيم رحلة لجماهير الثغرلمشاهدة لقاءالاتحاد السكندري و المصرى البورسعيدى بإستاد برج العرب على أن يكون التجمع يوم المباراة من الساعة السابعة و النصف حتى الساعةالثامنة مساء

الجريدة الورقية