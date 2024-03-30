تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى مع إقامة رحلة للجماهير

قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى و المصرى البورسعيدى فى إطار مباريات الاسبوع 17 التىكان من المقرر إقامتها يوم الاثنين 1_4_2024

لتقام يوم الخميس 4_4_2024 الساعة التاسعة و النصف مساء إستاد برج العرب .

كما أعلنت الصفحة الرسمية لزعيم الثغر أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قرر تنظيم رحلة لجماهير الثغرلمشاهدة لقاءالاتحاد السكندري و المصرى البورسعيدى بإستاد برج العرب على أن يكون التجمع يوم المباراة من الساعة السابعة و النصف حتى الساعةالثامنة مساء