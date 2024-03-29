غضب كبير في الإدارة الأمريكية لرد فعل نتنياهو

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، هينو كلينك، أنه لا يوجد اختلافًا واضحًا في العلاقة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، لكن هناك غضب كبير في هذه الادارة الأمريكية لرد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقتله الكثير من المدنيين.

وقال كلينك، خلال تصريحاته عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعتقد أن الحرب ستستمر لفترة طويلة ونحن نعلم أن هناك الكثير من التأثير على الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه في الداخل الأمريكي فإن هناك اعتراض من الأمريكيين والديمقراطيين نفسهم ولذلك فإن الرئيس بايدن يود أن يجذب الكثير حتى يدعموه في الانتخابات القادمة.

وواصل : “ونحن نرى في ميشيغان لا يوجد الكثير من المسلمين الأمريكان الذين قد انقلبوا على بادين، لذا فإن إدارته تحاول أن تتعامل مع هذه المسألة ومع نتنياهو وإدارته بشكل مختلف”.

الاحتلال يرتكب فظائع جنسية فى حق الفلسطينيات ويحتجز 9 آلاف أسير

كشفت أمس صحيفة «نيويورك تايمز» عن جريمة مروعة فى حق الأسرى الفلسطينيين وتعرض النساء منهم لفظائع جنسية على أيدى عناصر الاحتلال ونقلت الصحيفة الأمريكية تقريرًا لم يتم نشره بعد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن «المحتجزين من غزة فى مرافق الاحتجاز الإسرائيلية يتعرضون لاعتداءات، من بينها الضرب والتجريد من الملابس والسرقة والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من التواصل مع المحامين والأطباء».وأشار التقرير إلى أن تلك الممارسات استخدمت «لانتزاع معلومات أو اعترافات وللترهيب والإذلال والعقاب».

وشمل تقرير «أونروا» شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن حالات اعتداء أو تحرش جنسي، حيث قال معتقلون ذكور: إنهم «تعرضوا للضرب على أعضائهم التناسلية»، فيما أشارت بعض النساء إلى تعرضهن «للمس غير اللائق أثناء عمليات التفتيش، كشكل من أشكال التحرش، وهن معصوبات الأعين». وقالت بعضهن إنه تم «إجبارهن على خلع ملابسهن أمام الذكور أثناء عمليات التفتيش، ومنعن من تغطية أجسادهن»، حسب التقرير الذى نشرت تفاصيله نيويورك تايمز.

كما كشفت تقارير إحصائيات جماعات حقوقية إسرائيلية نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إسرائيل تحتجز أكثر من 9 آلاف فلسطيني» بموجب القوانين العسكرية والأمن القومي، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء «تعرضوا لاعتداءات وتم احتجازهم دون أى تهم». فيما ارتفع عدد الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بشكل كبير منذ هجوم حماس فى السابع من أكتوبر، والعمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة