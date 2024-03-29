بمشاركة طارق حامد وشريف.. الخليج يفوز على ضمك في الدوري السعودي

حقق فريق الخليج فوزا صعبا على نظيره ضمك بهدف نظيف، مساء اليوم ، في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي بينما دخل محمد شريف أرضية الملعب كبديل في الدقيقة 65 مع الخليج.

وشهدت المباراة حالتي طرد، بواقع بطاقة لكل فريق حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه وو يونج لاعب الخليج في الدقيقة 80 وسنوسي هوساوي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي جعبته 31 نقطة، بينما يقع ضمك في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.