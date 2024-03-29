توقيع بروتوكول بين جامعة طيبة التكنولوجية ومصنع "كيم تك" للأجهزة العلمية

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك "chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، بمقر الجامعة في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بربط البحث العلمي بالصناعة والتفاعل مع المجتمع المحيط.

ووقع البروتوكول الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والمهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك "chem.tech "للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، بحضور الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات عبر الاستفادة من الأبحاث العلمية للجامعة وتدريب طلاب الجامعة، خاصة أبناء محافظات الدلتا داخل المصنع وتوفير فرص عمل لهم، وتنسيق الزيارات الميدانية لمقر المصنع في المدينة الصناعية بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، والمشاركة في الفعاليات العلمية للجامعة على مدار العام وتكثيف التعاون خلال الفترة القادمة.

تدريب طلاب جامعة طيبة التكنولوجية

وقال الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية إن التواصل والتفاعل مع المجتمع المحيط، خاصة فيما يتعلق بربط البحث العلمي بالصناعة يعد أحد أهم أهداف جامعات الجيل الرابع، خاصة الجامعات التكنولوجية التي تسعى للمشاركة بقوة في خلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة بالأسواق، إلى جانب توفير البديل المحلى لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، ولتوفير فرص العمل وتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية بالشكل المناسب.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أنه تم الاتفاق مع شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية على التدريب المجاني لطلاب الجامعة، وتوفير فرص العمل لهم، خاصة أن الجامعة لديها مئات الطلاب من أبناء محافظات الدلتا القريبة من مقر المصنع، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع المجتمع الصناعي يعد أحد أهم الأولويات خلال الفترة القادمة.

رئيس شركة كيم تك: نسعى للتواصل مع مجتمع البحث العلمي

وأكد المهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك، أن التواصل مع مجتمع البحث العلمي يعد أحد أهم الأهداف من أجل تطوير الصناعة الوطنية وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع متطلبات معامل الجامعات بمختلف التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية والصحية كذلك المستشفيات والمراكز البحثية والمعامل الخاصة.

وأوضح الشرقاوي أن شركة ومصنع كيم تك لديها الحرص الكامل على التفاعل والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة خاصة في محافظات الصعيد لتحقيق التنمية والتكامل بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من سبل التعاون مع المؤسسات المعنية للخروج بالصناعة الوطنية المتعلقة بتجهيز كافة المعامل البحثية والعلمية إلى مستوى عالمي بعد النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بالقدرة على توفير البديل المحلى بكفاءة عالية وصلت إلى تصدير منتجات مصنع كيم تك للعديد من الدول العربية والإفريقية.