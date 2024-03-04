"كيم تك" تشارك في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية مؤتمرها الثاني لشباب التكنولوجيين بمقر الجامعة في محافظة الأقصر، والذي يمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي.

جاء ذلك بمشاركة طلاب ووفود لأكثر من 40 جهة من جامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعاهد عليا وشركات وممثلي الصناعة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية والدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حموده دردير رئيس المؤتمر وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

مشاركة كيم تك في مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية

وزار الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة وقيادات الجامعة جناح شركة ومصنع كيم"Chem.tech تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات في حضور المهندس أحمد الشرقاوي الرئيس لشركة ومصنع كيم تك، الذي قدم شرحاً وافيا عن منتجات المصنع وآخر التطورات التكنولوجية في هذا الصدد.

وأكد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية على حتمية دعم كافة المشروعات والصناعات الوطنية التي تخدم أهداف المجتمع والبحث العلمي، في الوقت الذي زار فيه كافة أجنحة المعرض للطلاب المشاركين معلناً دعم الجامعة لأفكار الطلاب.

وأكد المهندس أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك"chem.tech" الحرص على التواجد داخل الفعاليات العلمية المتعلقة بالصناعات العلمية والتكنولوجية لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة من مخرجات البحث العلمي نحو تطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف "الشرقاوي" إن التواجد في صعيد مصر يعد أحد أهم أهداف شركة ومصنع كيم تك، سواء من حيث توفير المنتجات العلمية التي كان يتم استيرادها من الخارج، أو الاستثمار في محافظات الصعيد بما يعود بالنفع على شباب الخريجين وتوفير فرص العمل.

وكان مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين، شهد تنظيم 5 معارض لمنتجات الطلاب، و5 جلسات حوارية علمية تشمل 49 عرضا تقديميا لمشروعات الطلاب، و6 ورش عمل، و40 ملصقا، وماراثون جري، ومنتدى للتعليم التكنولوجي، كما تقدم للنسخة الثانية من المؤتمر 470 باحثا وطالبا.