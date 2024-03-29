الثلاثاء..استكمال محاكمة المتهم بإنهاء حياة والده بالفيوم ‏

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الفيوم، يوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة والده طعناً.

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وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية إيداع المتهم بقتل والده طعنا بالسكين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.

وتبين أن المتهم وائل.م أنهى حياة والده عمداً بسبب انتقاده في بعض الأمور، إذ استل سلاح أبيض كان متواجدًا في مسرح الجريمة وانهال عليه طعنا، ما دفع المجني عليه إلى الفرار والاحتماء بدورة المياه هربًا من المتهم الذي تبعه موصداً الباب واستكمل عليه طعناً فأحدث إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة كما قضت ببراءة متهمة بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن

تبين من خلال الاوراق أن المتهمين هم “علاء ح”، “زينب ن”،"ولاء ع" استعرضا وآخرين سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه عبدالرحمن خالد بيومى بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم

إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح نارى واسلحة بيضاء

وأضاف امر الاحالة أنه أقترنت هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكانشرعا وآخرين سبق الحكم عليهم في قتل المجنى عليه /عبد الرحمن خالد بيومى

عمداً بأن أطلق صوبه المتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابته بتقرير الطب الشرعى حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد

من آزره ومؤازرته الا أن خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أشار أمر الاحالة أن المتهمين حازا وأحرزا وآخرين سبق الحكم عليهم سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش) وذخائر