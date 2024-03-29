امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 اشخاص مصابين ، جراء حادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي، باتجاه بنها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نفق الحدادين بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص مصابين في تصادم سيارتين بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة نفق الحدادين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي سوزوكي، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببين بالحادث، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.

الأثنين .. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في الخصوص

كما تنظرمحكمة جنايات بنها ،اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص،الاثنين ١ أبريل المقبل، بعد أن عثرت الأجهزة الامنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.

رصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه .

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.