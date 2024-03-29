موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب سيمبا التنزاني بهدف، على أرضية ملعب بنيامين مكايا الوطني، في إطار ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

وحمل هدف الأهلي توقيع لاعبه أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة ليعود إلى القاهرة بمعنويات عالية بعدما أصبحت مهمة الصعود إلى نصف نهائي أفريقيا سهلة حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ8 متصدرًا لمجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، والتي ضمت، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بينما سيمبا حل وصيفًا في المجموعة الثانية وكان يجاور أسيك ميموزا (المتصدر) والوداد البيضاوي وجوانينج جالاكسي.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.