الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول

حمدالله لاعب الاتحاد
حمدالله لاعب الاتحاد

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بثنائية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي تجمع بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

txt

تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء.. بنزيما وحمدالله في الهجوم

txt

الأهلي يتقدم على الاتفاق بهدف فراس البريكان

سجل عبد الحميد صابري هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم تمكن الاتحاد من قلب الطاولة على الأخضر بهدفين جاء الأول بالدقيقة 30 عن طريق النجم المغربي حمدالله، ثم أضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: كادش - حجازي - لويز فليبي - فواز الصقور

الوسط: أحمد الغامدي - كانتي - فيصل الغامدي - جوتا

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما

الجريدة الورقية