الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بثنائية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي تجمع بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل عبد الحميد صابري هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم تمكن الاتحاد من قلب الطاولة على الأخضر بهدفين جاء الأول بالدقيقة 30 عن طريق النجم المغربي حمدالله، ثم أضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

بدأ فريق الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: كادش - حجازي - لويز فليبي - فواز الصقور

الوسط: أحمد الغامدي - كانتي - فيصل الغامدي - جوتا

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما