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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتقدم على الاتفاق بهدف فراس البريكان

فراس البريكان لاعب
فراس البريكان لاعب الأهلي السعودي

تقدم الأهلي على الاتفاق بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل فراس البريكان هدف التقدم للراقي في الدقيقة الثامنة لليمنح الأخضر التقدم مبكرًا في المباراة.

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تشكيل الأهلي أمام الاتفاق في الدوري السعودي

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بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالرحمن الصانبي 

الدفاع: بالعبيد - عبدالباسط -  ديميرال- مجرشي

الوسط الدفاعي: الجهني - الأسمري

الوسط الهجومي : ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو – رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان

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