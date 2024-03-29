الأهلي يتقدم على الاتفاق بهدف فراس البريكان

تقدم الأهلي على الاتفاق بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل فراس البريكان هدف التقدم للراقي في الدقيقة الثامنة لليمنح الأخضر التقدم مبكرًا في المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالرحمن الصانبي

الدفاع: بالعبيد - عبدالباسط - ديميرال- مجرشي

الوسط الدفاعي: الجهني - الأسمري

الوسط الهجومي : ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو – رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان