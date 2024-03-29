الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

عمرة وجوائز 150 ألف جنيه لحفظة القرآن الكريم بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحضور المحاسب إبراهيم المليجي القيادي بحزب الوفد ، والمهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف سابقا ، كرمت جمعية ليلة القدر الخيرية بمشيرف في الباجور بالمنوفية ، 102 من حفظة القرآن الكريم من عمر 7 سنوات حتى 23  عاما .

وتراوحت الجوائز بين 500 جنيه للمركز العاشر في حفظ ثلاثة أجزاء ، وحتى 5 آلاف جنيه، للمركز الثاني بإجمالى  150  ألف جنيه .

أما المركز الأول ، والذى حصل عليه عمر مجدى عبدالفتاح عمارة . ففاز برحلة عمرة .

و شارك في التكريم الدكتور محمود بسيوني عضو مجلس النواب سابقا ، والدكتور أبو اليزيد علي سلامة مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الازهرية ، والدكتور أسامة خليل ، والدكتور علي محمد المهدي عتمان عضو لجنة الفتوي بالازهر الشريف ، والعميد عادل الصعيدي 

الجريدة الورقية