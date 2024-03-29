عمرة وجوائز 150 ألف جنيه لحفظة القرآن الكريم بالمنوفية

بحضور المحاسب إبراهيم المليجي القيادي بحزب الوفد ، والمهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف سابقا ، كرمت جمعية ليلة القدر الخيرية بمشيرف في الباجور بالمنوفية ، 102 من حفظة القرآن الكريم من عمر 7 سنوات حتى 23 عاما .

وتراوحت الجوائز بين 500 جنيه للمركز العاشر في حفظ ثلاثة أجزاء ، وحتى 5 آلاف جنيه، للمركز الثاني بإجمالى 150 ألف جنيه .

أما المركز الأول ، والذى حصل عليه عمر مجدى عبدالفتاح عمارة . ففاز برحلة عمرة .

و شارك في التكريم الدكتور محمود بسيوني عضو مجلس النواب سابقا ، والدكتور أبو اليزيد علي سلامة مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الازهرية ، والدكتور أسامة خليل ، والدكتور علي محمد المهدي عتمان عضو لجنة الفتوي بالازهر الشريف ، والعميد عادل الصعيدي