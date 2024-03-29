تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من داخل شقة الفنان إحسان الترك وسط صراخ من داخل الشقة.

تفاصيل مشاجرة في شقة الفنان إحسان الترك تنتهي بقفز شخص من البلكونة

وكشفت التحريات وجود خلافات بين شخص يدعى سامح مالك الشقة التي يقيم فيها الفنان إحسان الترك وحدث خلافات بينهم بسبب طلب الأول زيادة في الإيجار وأخبره أنه يريد طرده وتأجيرها لأسرة سودانية فرفض الأخير الزيادة فحدثت بينهما مشاجرة فهددته زوجة الفنان إحسان بطلب شرطة النجدة ومنعوه من الخروج بعد إعتدائه عليهم فقرر القفز من البلكونة هربا من الشرطة.

حبس المتهم بقتل جزار حلوان بسبب خلافات مالية

كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثارفي المعادي

كما امرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار غير المشروع في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

99 واقعة .. حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بتنفيذهم 99 واقعة سرقة بنطاق عدد من مديريات الأمن، وضبط بحوزتهم 100 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى ومن بينهم 26 هاتف محمول مُبلغ بسرقته.

ونجحت القوات الأمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص في الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وتم مصادرة المضبوطات.