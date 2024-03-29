تعرف على غيابات الاتحاد أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني الاتحاد من غياب أكثر من لاعب مهم بالفريق خلال مواجهة اليوم، والتي يبحث فيها الفريق عن الفوز للحفاظ على موقعه في جدول ترتيب دوري روشن.

وتضم قائمة غيابات الاتحاد أمام الفيحاء كل من: " زكريا هوساوي - سعد الموسى – فابينهو - سلطان الفرحان - حامد الغامدي - مدالله العليان - مهند الشنقيطي - أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي ".

رقم مميز ينتظر أحمد حجازي في مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

ينتظر النجم الدولي المصري أحمد حجازي رقمًا مميزًا بقميص نادي الاتحاد عندما يشارك في مباراة النمور اليوم ضد الفيحاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز على فريق الفيحاء اليوم بدوري روشن سيحقق أحمد حجازي الانتصار رقم 50 مع النمور في مسيرته.

وخاض أحمد حجازي الموسم الحالي 5 مباريات بقميص الاتحاد بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة وفاز في 4 مواجهات.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى السعودى.