قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بقتل جزار حلوان بسبب خلافات مالية

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 601 مخالفة السير دون تراخيص و31 دراجة نارية مخالفة، 10056 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة موقف عشوائي، و317 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حبس المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثارفي المعادي

كما امرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار غير المشروع في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

99 واقعة .. حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بتنفيذهم 99 واقعة سرقة بنطاق عدد من مديريات الأمن، وضبط بحوزتهم 100 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى ومن بينهم 26 هاتف محمول مُبلغ بسرقته.

ونجحت القوات الأمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص في الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وتم مصادرة المضبوطات.